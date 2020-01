2019 ass d'Zuel vun den Hackerattacken op Entreprisen a Privatpersounen däitlech an d'Luucht gaangen.

AUDIO: Phishing zu Lëtzebuerg / Rep. Annick Goerens (23.1.2020)

Dat confirméieren d'Statistike vum Circl, dem Lëtzebuerger „Computer Incident Response Center". Eng Regierungsinitiativ, déi versicht, all d'Geforen an Incidenten am Cyberdomaine ze regroupéieren. Wéi ginn déi Onéierlech vir, wou kann een dat mellen a wéi kann ee sech schützen?

Et ass virun allem de Phänomen vum sougenannten „Phishing", deen zejoert hei am Land däitlech zougeluecht huet, wéi eis den Gérard Wagener, Operateur beim Circl erkläert. Gérard Wagener: „Dat heescht, d'Leit kréien all méiglech Maile geschéckt oder Messagë geschéckt, wou se op Linke solle klicken, fir dann hir Mailen a Passwierder anzeginn. Wat mer och gesinn, sinn all méiglech User-Servicer wéi Office365, itunes, wou d'Leit opgefuerdert ginn, hir Passwierder anzeginn. Dat gesi mer beim Phishing."

Een anere Problem, deen ëmmer méi dacks hei am Land reparéiert gëtt, ass déi sougenannten „Ransomware".

Gérard Wagener: „Dat heescht, alleguer d'Donnéeë gi verschlësselt an den Ugräifer fuerdert op, fir ze bezuelen, fir d'Donnéeën entschlësselt ze kréien. An de leschte Woche si verschidde Schwaachstelle vu verschiddene Systemer opgedaucht, déi oft an Entreprisë benotzt ginn. An d'Ugräifer gesinn 'ahh, do ass eng nei Schwaachstell'. Si automatiséieren dann e groussen Deel, fir dann nei Victimmen ze fannen an esoubal se déi fonnt hunn, da probéiere se do e Maximum u Suen erauszezéien. An wann dann erëm laang keng Schwaachstell ass, dann ass et erëm bëssi méi roueg. A wann der dann nees 3 opdauchen, da geet et nees an d'Luucht."

Wien Affer vu enger Attack gëtt, ka sech fräiwëlleg beim Circl mellen.

Gérard Wagener: „Normalerweis, wann d'Leit finanzielle Schued hunn, wat mir da probéieren ze maachen, oder haaptsächlech Entreprise kucke mat deenen, déi relevant Informatiounen ze sammelen, fir da Plaintë bei der Police ze deposéieren, fir dann iwwert de Wee ze probéieren, vum Assureur Suen erëmzekréien."

Besonnesch oppasse misst een, wa komesch E-Maile vu Frënn oder Famill ukommen, déi no Passwierder froen. Do misst een de gesonde Mënscheverstand aschalten. Meeschtens wär den Expediteur net wierklech e Bekannten. Wéi bei engem Bréif an der Post, kéint een als Absender egal wat drop schreiwen, sou nach de Gérard Wagener, deen donieft de Leit réit, fir hir perséinlech Donnéeën och offline ze sécheren.