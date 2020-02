Mat enger Mëschung aus Rakéit a Fliger wëll d’Entreprise vum britesche Milliardär Richard Branson an Zukunft Touristen an de Weltall schécken.

Bis ewell hu sech schonn eng Rëtsch Leit ugemellt, dorënner och de Lëtzebuerger Jean Ries. Domadder wier hien deen éischte Lëtzebuerger am Weltraum. Hien war um Samschdeg Invité op der Generalversammlung vun der Unioun vun de Lëtzebuerger Piloten.

De Jean Ries, dee Pilot vu Motorfligeren ass, waart zënter 12 Joer, fir mat der Weltraumentreprise Virgin Galactic an de Weltall ze fueren. D’nächst Joer geet dësen Dram an Erfëllung.

Mat enger Mëschung aus Rakéit a Fliger wëll de briteschen Millardär Richard Branson Weltraumtouristen fir Suen an de Weltraum bréngen. D’Touristen sollen e puer Minutten am Weltraum bleiwen an duerch gréisser Fënsteren d’Äerd vun uewen entdecken kënnen a schwiewen. De Jean Ries schwätzt vun enger neier Industrie.

Den Ticket fir Weltraumtouristen kascht 200.000 Dollar. De Fliger huet Plaz fir 6 Passagéier an 2 Piloten. De Fliger fiert an eng Héicht vu 16 Kilometer. Da geet et mat enger Kapsel, déi e Rakéitemotor huet, weider bis an eng Héicht vun 100 Kilometer. Fir matzefléien huet den Jean Ries och scho vill Tester misste maachen.

D’Zäitspan tëscht dem Start an der Landung dauert 3 an hallef Stonnen. D’Phas, an där d’Passagéier schwiewe kënnen, dauert ongeféier 6 Minutten. Hei hu se d’Méiglechkeet vun hiren Setzer opzestoen. Allerdéngs spillt d’Sécherheet eng wichteg Roll.

Vun deenen 50.000 Intresséierter, fir an de Weltraum ze fléien, goufen der nëmme 70 zréckbehalen, dorënner eben de Jean Ries. Mat wiem hien dorobber flitt, weess hien den Ament allerdéngs nach net.