Den Nofolger vum Samsung Galaxy S10 heescht S20 an huet en 6,2-Zoll Bildschirm. Mam Galaxy Z Flip bréngt Samsung en Handy, deen een an der Mëtt fale kann.

D'Samsung Galaxy-Modeller gehéieren zu de beléiftesten Handyen op der Welt. Si kruten an de leschte Joren zwar schwéier Konkurrenz vun Huawei, an awer waren d'Galaxy-S-Modeller danks an de Rankinge vun den Tester ganz vir oder vir mat bäi.

Elo gouf den Nofollger vum Topmodell Galaxy S10 presentéiert. An der Bezeechnung geet et net weider mat 11, ma de Sprong op 20 gëtt direkt gemaach, also Samsung Galaxy S20.

Den S20 gëtt an 3 verschiddene Modeller proposéiert: als normalen S20, als S20 Plus an S20 Ultra.

Den S20 huet en 6,2 Zoll Ecran an ass domat 0,1 Zoll méi grouss wéi de Virgänger S10. Eng méi eng kleng Versioun, wéi zum Beispill beim S10e mat 5,8 Zoll gëtt net méi ugebueden.

Den Galaxy S20 Plus gëtt 6,7 Zoll grouss a wiisst domat souguer 0,3 Zoll am Verglach mam S10 Plus.

Den Galaxy S20 Ultra ass dann nach eng Nummer méi grouss, mat engem 6,9 Zoll Ecran.

Vill Wäert leeën d'Handy-Produzente jo op d'Kamera. Do huet Samsung och Neies ze bidden. Beim einfachen S20 ass eng 12 Megapixel-Kamera verbaut, déi mat engem Bildsensor vu 64 Megapixel schafft. Domat soll een och ouni Lëns mat méi héijer Brennwäit ganz gutt Resultater mat der Zoom-Funktioun erreeche kënnen. Dobäi kommen dann nach Tricker wéi eng Mehrfachbeleuchtung, fir dass d'Bildschäerft verbessert gëtt.

Beim S20 Plus kënnt nach eng Lëns fir Déifteschäerft dobäi, a beim S20 Ultra kënnt souguer eng 108-Megapixel-Kamera an den Asaz, grad ewéi eng Periskop-Tele-Lëns.

Och bei den Akkuen gouf eng Schëpp dropgeluecht. Den S20 kritt en 4.000mAh-Akku, géintiwwer 3.400 beim S10. Den S20 kënnt souguer op 4.500mAh an den S20 Ultra op 5.000mAh.

Präislech soll et beim S20 bei 899 Euro lassgoen. Wëll een dann och d'5G-Funktioun, kascht en 100 Euro weider. Beim Galaxy S20 Plus läit ee bei 999 Euro, respektiv 1099 fir d'5G-Versioun. Den S20 Ultra kritt een dann direkt mat 5G an do muss een 1.349 Euro op den Dësch leeën. (Präisser an Däitschland).

Galaxy Z Flip

Den S20 wäert wuel de wichtegste Modell bei Samsung ginn dëst Joer, ma de Galaxy Z Flip krut bei der Presentatioun déi meeschten Opmierksamkeet. Den Z Flip ersetzt de Galaxy Fold.

Besonnesch opfälleg ass, dass den Handy elo horizontal an der Mëtt ka gediebelt ginn, an net vertikal wéi beim Fold. Doduerch gëtt den Handy vill méi handlech, a mat sengem 183 Gramm Gewiicht ass en och nach zimmlech liicht.

Bei sou engem Display, deen ee fale kann, muss ee jo Angscht hunn, dass dëse futti fiert no enger gewësser Zäit. Samsung versprécht, dass een den Z Flip ouni Problemer 200.000 mol kann op an zou maachen. Dat wieren dann 100 iwwer 5 Joer, all Dag 100 mol op- an zouklappen. Um Ecran ass eng hauchdënn flexibel Glasschicht, déi dofir suergt, dass sech de Galaxy Z Flip d'selwecht ufillt wéi en normale Smartphone. Bei de Scharnéiere gouf och nogebessert am Verglach zum Galaxy Fold. Hei sëtzen elo ganz kleng Biichten, déi verhënnere sollen, dass Stëbs an d'Scharnéiere kommen. Dat war zu engem grousse Problem beim Fold ginn.

Baussen um Galaxy Z Flip ass dann nach e klengen Ecran. Wann den Handy zesummegeklappt ass, gesäit een hei déi wichtegst Matdeelungen am Klengformat, ouni dass een all Kéiers den Handy opklappe muss. Och seng Musek kann ee via dee klengen Ecran steieren, oder den Ecran kann als Spigel bei engem Selfie genotzt ginn.

De Galaxy Z Flip huet eng 12-Megapixel-Wäitwénkelkamera an eng Superwäitwénkelkamera och mat 12 Megapixel. Un der Front ass dann nach eng 10-Megapixel-Kamera.

Präislech ass dëse Klapphandy bei ronn 1480 Euro ugesidelt. (Präis an Däitschland)