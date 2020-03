Grouss Solidaritéit, Informatioun a Fake News. Zurzäit sinn d'sozial Netzwierker voll mat Meldungen iwwert de Coronavirus.

Vill Leit verbréngen den Ament vill Zäit an de soziale Reseauen. Vu Solidaritéit bis falsch Informatioun ass bal alles ze fannen. De Kommunikatiounsberoder Jerry Weyer réit net alles ze gleewen an d'Sourcen ze kontrolléieren.

Wichteg wier et iwwerdeems och bewosst d'Medien ze consomméieren, dat heescht, net permanent alles ze kucken, mä geziilt e puer Mol am Dag no Informatiounen ze sichen. Den Ament géife mer vill negativ Noriichte suivéieren, et wier och wichteg, reegelméisseg positiv oder villäicht och emol witzeg Bäiträg ze kucken.