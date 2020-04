2 Internet- an Technologierisen doe sech zesummen, fir eng Plattform auszeschaffen, déi dobäi soll hëllefen d'Verbreedung vum Coronavirus anzeschränken.

Et ass eng ongewinnte Kooperatioun, déi e Freideg den Owend annoncéiert gouf. Déi zwee Internet- an Technologierisen Google an Apple doe sech zesummen, fir eng Plattform auszeschaffen, déi dobäi soll hëllefen d'Verbreedung vum Coronavirus anzeschränken. Duerch dës Plattform sollen Applikatiounen, déi zum Beispill vu verschiddenen Autoritéiten entwéckelt ginn, besser kënnen op allen Handyen an och tëscht Handye mat verschiddene Betribssystemer funktionéieren. Et gëtt eegen App dofir programméiert, ma déi nei Funktionalitéit gëtt direkt am Betribssystem vum Handy installéiert, nodeems een en Update gemaach huet. Et muss een där Funktioun allerdéngs zoustëmmen.

Béid Entreprisë betounen, dass de Schutz vun der Privatsphär vun den Utilisateuren heibäi immens wichteg wier an absolut respektéiert géif ginn. Zum Beispill géif fir all Telefon eng anonym ID genotzt ginn, déi et just eng Kéier gëtt an och all 15 Minutte geännert gëtt. Déi gesammelt Donnéeë géifen no 14 Deeg erëm geläscht ginn. Google an Apple ënnersträichen dann och, dass si net gesinn, wie krank ass, a wien net.

D'Iddi dohannert ass, dass iwwert eng App um Handy méi einfach an effikass ka retracéiert ginn, mat wéi enge Leit een déi lescht Zäit a Kontakt war. Sollt een da positiv op de Coronavirus getest ginn, kënnen déi Leit, déi zanter der Inkubatiounszäit mat där kranker Persoun a Kontakt waren alertéiert an eventuell opgefuerdert ginn, sech fir eng Zäit preventiv ze isoléieren.

Déi nei Funktioun am Betribssystem kann och nees vu Google an Apple ausgeschalt ginn, wann dës zum Beispill a verschidde Regioune vun der Welt net méi gebraucht ginn.

Google huet erkläert, dass bei hinnen Android-Geräter ab der Versioun "Marshmellow" (Android 6) wäerte ënnerstëtzt ginn. Bei Apple probéiert een, quasi all d'iOS-Apparater mat dem néidegen Update z'ekipéieren.