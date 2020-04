Wärend vill kleng Betriber wéinst dem Lockdown enorm Verloschter hu missen astiechen, maachen aner Entreprisen e Gewënn a Milliounenhéicht.

Sou zum Beispill de Streamingdéngscht Netflix, deen dovu profitéiert, dass Millioune Mënsche weltwäit doheem musse bleiwen a méi Zäit hunn, sech Filmer a Serien eranzezéien. Am vergaangene Quartal huet Netflix eng Rëtsch nei User dobäi gewonnen. D'Zuel ass bannent de leschten dräi Méint ëm 15,8 Milliounen Notzer an d'Luucht gaangen. Lescht Joer ëm déi selwecht Zäit waren et 9,6 Milliounen nei Abonnenten.

Wéi et vum US-Konzern heescht, wieren hir eege Prognosen an Erwaardunge bei Wäitem iwwertraff ginn. Et hätt ee sech virgeholl gehat, vu Ufank Januar bis Enn Mäerz ronn 7 Millioune nei Clienten ze kréien. Am Ganzen ziele si elo knapp 183 bezuelte Memberschaften.

Kee Wonner, dass et um Aktiemaart fir Netflix richteg gutt leeft: an dësem Joer huet de Streamingdéngscht op der Bourse ëm iwwer 36 Prozent zougeluecht an huet mat ganzer 195 Milliarden Dollar esouguer den Entertainment-Ris Walt Disney iwwerholl, deen am Wanter nach duebel esou vill wäert war wéi Netflix. 5 Méint nom Lancement vun Disney+ an den USA an Europa zielt d'Streaming-Konkurrenz scho 50 Millioune bezuelten Aboen.