Si hëllefe bei der Entwécklung vun enger App, déi via Bluetooth-Tracing d'Verbreedung vum Virus aschränke soll.

D'Kasär vu Chamblon, beim Séi vun Neuchâtel, gëtt als Versuchsbasis genotzt, fir ze kucken, wéi gutt d'App funktionéiert. Well een hei op engem limitéierten an ofgespaarten Areal ass, wier dëst eng optimal Versuchsplattform.

D'Zaldoten hunn en Handy mat der App bei sech a verbréngen hiren Alldag ganz normal zesummen. Si maachen hir Formatiounen, Schéissübungen, Sportstester asw...

Wa si elo a Kontakt komme mat engem Zaldot, deen als "Covid-19-Infizéiert" deklaréiert ass, kréie si via d'App eng Noriicht, dass si elo sou ee Kontakt haten, a kréien an engems Informatiounen, wat si elo maache sollen.

D'App gouf vun der Fima Ubique entwéckelt, déi soss am Fong haaptsächlech fir Meteo-Appen an der Schwäiz bekannt ass. Et gouf eng enk Zesummenaarbecht mat der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), déi sech ëm d'Recherche an d'Sécherheetstester gekëmmert hunn, wärend Ubique d'Integratioun vun deenen Elementer an d'App assuréiert.

Et wier hinne bewosst, dass mat där App de Virus net ka gestoppt ginn, mä et wier ee Bausteen am Kampf géint d'Verbreede vum Virus.