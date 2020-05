An enger Mail vum Matgrënner Jack Dorsey kruten d'Mataarbechter vun Twitter matgedeelt, datt si och weider vun doheem aus dierfe schaffen.

Dës Offer gëllt fir quasi all d'Mataarbechter, ausser déi, déi wierklech um Büro musse sinn, esou zum Beispill d'Leit aus de Rechenzenteren. "Et ass eis Entscheedung, fir d'Büroen opzemaachen. Ob a wéini eis Mataarbechter awer erëmkommen, ass hir Decisioun" esou en Zitat vum Jack Dorsey.

Domadder geet Twitter däitlech méi wäit, wéi vill aner Technologieentreprisen. Zwar gouf bei ville schonn dovunner geschwat, datt den Homeoffice soll verlängert ginn, et zu engem Dauerzoustand ze maachen, war bei deene Meeschten nach net am Gespréich. Amazon zum Beispill huet de Leit, déi vun doheem aus kënne schaffen, eng Verlängerung bis Oktober ginn. Facebook a Google wëllen et hire Leit erlaben, bis Enn 2020 am Homeoffice ze bleiwen. Bei Google sollen am Ufank maximal 15 Prozent um Büro sinn, an dat soll lues a lues opgestockt ginn. Hire Chef Sundar Pichai war esou zefridde mat senge Leit am Homeoffice, datt si all den 22. Mee sollen e fräien Dag geschenkt kréien.

Twitter wëll seng Büroe wuel net viru September nees opmaachen. Hire System vum Homeoffice huet dann och nach en anere Virdeel. Esou kéint een d'Aarbechter méi verdeelt hunn an net nees alles an der Zentral zu San Francisco konzentréieren.