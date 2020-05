Apple a Google hu gemeinsam Schnëttstelle fir de Gebrauch vu Corona-Tracing-App verëffentlecht.

Wéi déi zwee Technologiekonzerner matgedeelt hunn, wier den Zougang dozou elo an 22 Länner zougesot. An den nächste Woche solle weider Länner bäikommen. Pro Land soll ëmmer nëmmen eng App op d'Schnëttstellen zougräife kënnen. Déi net onëmstridde Corona-Appe sollen hëllefen, fir Infektiounen ze retracéieren, wann ëmmer méi deconfinéiert gëtt. Via Smartphone sollen d'Leit gewarnt ginn, datt si sech mat enger infizéierter Persoun opgehalen hunn. Beim Konzept vun Apple a Google soll d'Distanz tëscht den Handye via Bluetooth gemooss ginn.