D'Initiativ WiFi4EU setzt sech dofir an, dass a Parken, ëffentleche Gebaier, Bibliothéiken, Muséeën a sou weider gratis Wi-Fi zur Verfügung steet.

Spéitstens nom Corona-Lockdown war kloer, wéi e wichtege Rôle d'Digitaliséierung an Zukunft wäert hunn. An Zäite vun Teletravail mussen d'Betriber, d'Gemengen an de Staat innovéieren an dofir huet d'EU-Kommissioun och elo d'Initiativ WiFi4EU lancéiert. Domadder soll gratis Wi-Fi fir all déi europäesch Bierger op ëffentlechen Plazen, am Park, an ëffentleche Gebaier, Bibliothéiken, Gesondheetszentren, Muséeën a sou weider promouvéiert ginn.

L’appel à candidatures #Wifi4EU est lancé !🙌

L’initiative permet aux communes 🇪🇺 de demander un coupon d’une valeur de 15 000 € pour l’installation de Wi-Fi dans des lieux publics.📶

Vous pouvez introduire votre candidature jusqu’au 04/06/2020 à 17:00 https://t.co/KByktfryvs pic.twitter.com/vRLfeHsQwK — EU zu Lëtzebuerg (@UE_Luxembourg) June 3, 2020

Mat dëser Initiativ kënnen all d'Gemenge bannent der EU ee Bong am Wäert vu 15.000 Euro ufroen, wa si domadder op hirem Terrain Wi-Fi-Equipementer installéieren, wou et den Ament nach keng ginn.