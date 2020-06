De Weekend iwwer hu Millioune vu Mënschen op Instagram an TikTok Solidaritéit gewisen, iwwerdeems se #blacklivesmatter an #georgefloyd gepost hunn.

Op béide Plattformen huet den extreme Gebrauch vu béiden Hashtagen den Anti-Spam-System iwwerfuerdert. Vill vun de Beiträg goufen automatesch op Instagram blockéiert, wat sech d'User net erkläre konnten. Wisou sollt Instagram de Gebrauch vu #blacklivesmatter ënnerbannen?

Hey @instagram care to explain why only after I start actively posting about #BlackLivesMatter do you action block me? Because it seems pretty damn suspect pic.twitter.com/Fn9SFwU8ZM — Kate Lavanway Music (@KateLavanway) June 1, 2020

An engem Tweet huet d'PR-Team vun Instagram reagéiert an erkläert, dass dat ni hir Absicht war. Well den Hashtag esou heefeg benotzt gouf, huet de "Spam Prevention Tool" vun der Plattform automatesch agegraff: "We have technology that detects rapidly increasing activity on Instagram to help combat spam. Given the increase in content shared to #blacklivesmatter, this technology is incorrectly coming into effect", steet an der offizieller Stellungnam op Twitter.

1/ We're aware that some people are incorrectly running into "action blocked" messages when using the hashtag #blacklivesmatter, or resharing related posts. We have technology that detects rapidly increasing activity on Instagram to help combat spam. — Instagram Comms (@InstagramComms) June 1, 2020

Op TikTok gouf ugewisen, dass d'Videoe keng Reechwäit hätten an net géingen ugeklickt ginn. Den Inhalt gouf, anescht wéi op Instagram, awer net blockéiert. Och hei war eng technesch Pann den Ausléiser, erkläeren d'Vanessa Pappas, General Manager bei TikTok an den Kudzi Chikumbu, Direkter vun der Creator Cummunity: "[I] n fact, videos with these hashtags have currently generated well over 2 billion views, which is a testament to their importance to and resonance among our community. Nevertheless, we understand that many assumed this bug to be an intentional act to suppress the experiences and invalidate the emotions felt by the Black community. And we know we have work to do to regain and repair that trust."

Fir d'Vertrauen an d'App nees hierzestellen, huet TikTok e puer Milliounen Dollar un eng karitativ Organisatioun gespent, déi Rassismus am Alldag bekämpft.

Nodeems béid technesch Feeler fir hefteg Diskussiounen an de sozialen Netzwierker gesuergt an eng Rassismus-Debatt ausgeléist hunn, gëtt kloer, wéi eng wichteg politesch Verantwortung d'sozial Netzwierker mëttlerweil hunn.