Wien op Twitter vun der Sich-Funktioun gebrauch mécht a "racist" agëtt, kritt als éischten Treffer den US-amerikanesche President ugewisen.

Dëst schreift déi brittesch Zeitung "The Independant" um Mëttwoch. Wann e Konto reegelméisseg mat bestëmmte Begrëffer associéiert gëtt, kann dëse via Algorithmus ganz Uewen an der Sich-Funktioun ugewise ginn, sou e Spriecher vun Twitter.

An dat wärend enger Zäit, an där den Donald Trump ëmmer nees Rassismus virgeworf kritt. Rieds geet ëm säin Ëmgang mat de Protester nom Doud vum Afroamerikaner George Floyd. Den US-amerikanesche President kritt ënnerstallt, d'Spannunge mat senge Bemierkungen ze verschäerfen. Hie weist awer all Rassismus-Virwërf zeréck.

D'Resultat vun der Sich-Funktioun deit dorop hin, dass vill Mënschen d'Begrëffer "Rassist" a "Rassismus" an Zesummenhang mam Donald Trump benotzen, erkläert de Greg Sterling, Redakter vun der Websäit Search Engine Land, déi sech op Sichmaschinne spezialiséiert huet. Et ass och duerchaus méiglech, dass dëst e geziilte Versuch ass, bestëmmte Wierder mam Twitter-Profil vum President a Verbindung ze bréngen. Eng aner Theorie ass, dass eng Partie Trump-Unhänger hie verdeedegen an dowéinst d'Wuert "rassistesch" an hiren Erklärunge virkënnt.

Fir erauszefannen, wisou grad dem Donald Trump säi Konto un éischter Plaz ugewise gëtt, misst eng detailléiert Analys gemaach ginn, fir d'Zesummenhäng tëscht de Sich-Resultater ze verstoen, mengt d'Kjerstin Thorson, Professer fir Politik a sozial Medien un der Universitéit Michigan State University. Si ass iwwerzeegt, dass dohannert keng béis Absicht vun Twitter stécht: Online-Déngschter hätten "alles gemaach", fir Parteilechkeet ze vermeiden.

Viru Kuerzem hat den Donald Trump en Dekret ënnerschriwwen, fir dass Online-Netzwierker wéi Twitter a Facebook méi staark solle reguléiert ginn. Ausléiser war e Sträit mat Twitter, nodeems 2 Tweets vun him am Faktencheck duerchgefall sinn.