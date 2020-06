Mat Gaia-X sollen europäesch Plattformen, déi Date sécheren, rassembléiert ginn a domat a Konkurrenz mat Amazon a Microsoft goen.

Däitschland a Frankräich hunn d'Entwécklung vun der europäescher Datecloud lancéiert. Den däitsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier vun der CDU schwätzt beim Projet vun engem "Start vun enger digitaler Moundrakéit". An dëser Cloud kënnen europäesch Entreprisen a Privatpersoune sensibel Daten no strengen EU-Standarde gespäichert ginn.

Och Entreprisen ausserhalb vun der EU dierfen d'Cloud notzen, allerdéngs just, wa sech un déi europäesch Richtlinne gehale gëtt. De franséische Minister Bruno Le Maire betount, dass bis ewell schonn 22 Entreprisen aus Frankräich an Däitschland dobäi wiere beim Projet Gaia-X, dorënner Bosch, SAP, Siemens, Atos, Orange oder Dassault Systèmes.

An der Kris hätt ee gesinn, wéi wichteg eng sécher IT-Struktur ass an hei dierft een sech net ofhängeg maache vu groussen IT-Betriber an den USA oder a China, esou de Le Maire. Schonn 2021 soll d'Cloud hei an Europa asazbereet sinn.