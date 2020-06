D'Vizepresidentin vun der EU-Kommissioun sot, et wier richteg gewiescht, ëmstridden Aussoe vum Donald Trump net ze läschen, ma ze kommentéieren.

"Ech ënnerstëtzen d'Reaktioun vun Twitter op d'Tweets vum President Trump", esou d'Vera Jourova um Mëttwoch zu Bréissel. Hannergrond ass e Sträit tëschent dem US-President Donald Trump an der Online-Plattform Twitter.

Twitter hat engersäits bei enger Noriicht vum Trump iwwert d'Bréifwal d'Fakten iwwerpréift an ugemierkt, datt hei falsch Informatioune géife verbreet ginn. En anere Message vum US-President gouf verstoppt a mat enger Warnung markéiert, datt e Gewalt géif verherrlechen.

En Revanche huet den Donald Trump, deen d'Plattform vu Moies bis Owes benotzt, gedreet d'sozial Medien "zouzemaachen" an en Dekret ënnerschriwwen, duerch dat d'Internetplattforme méi streng reguléiert solle ginn.

Fir d'Vera Jourova huet Twitter déi richteg Approche gewielt. Jiddereen, deen déi sozial Medie benotze géif, misst domat rechne mat Fakten zu sengen Aussoe konfrontéiert ze ginn. "Ech denken, dat ass fair a mir Politiker musse besonnesch domat rechnen a sollen déi Konfrontatioun akzeptéieren", esou d'Kommissärin fir Wäerter an Transparenz.

D'EU probéiert zanter Joren, d'Verbreede vu Falschinformatiounen an Opriff zum Haass am Internet an de Grëff ze kréien. Dobäi verléisst ee sech virun allem op déi fräiwëlleg Kooperatioun vun de groussen Internetkonzerner. "Mir wëlle kengem de Mond verbidden", sot d'Vera Jorouva.