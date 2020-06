Den Institut luxembourgeois de régulation (ILR) huet d'Evolutioun vum Telekommunikatiounsmaart vum Joer 2019 analyséiert.

De globale Revenu ass zejoert stabel bliwwe mat engem Montant vun am Ganze 572,6 Milliounen Euro, wat eng Hausse vun 0,5 Prozent ass. D'Revenue vun de fixe Servicer sinn ëm 2,6 Prozent an d'Luucht gaangen, déi vun de mobille Servicer sinn ëm 1,6 Prozent erofgaangen.

Wéi virzejoert gouf d'Tendenz no ënne beim Haustelefon och 2019 nees bestätegt. Hei gouf nämlech 12 Prozent manner telefonéiert wéi nach 2018.

Fir de fixen Internet hunn d'Lëtzebuerger d'Tendenz, Multiservice-Abonnementer ze kafen. Hei gouf eng Hausse vu 16,8 Prozent notéiert. 210.900 Internet-Zougäng goufe mat op d'mannst engem anere Service zesumme verkaf. Dat ass bei 91,7 Prozent vun allen Internet-Zougäng de Fall.

Och bei den Abonementer vun de mobille Servicer konnt zejoert e Wuesstem vu 4,2 Prozent festgestallt ginn. 991.900 Sim-Kaarte goufen zu Lëtzebuerg Enn 2019 registréiert.

Vill zougeluecht huet de Roaming-Out-Trafic (+25,2 Prozent). Bei der Internet-Notzung am Ausland ass den Datevolumen op den nationale Reseauen am Laf vun engem Joer ëm 18 Prozent gewuess, beim Datevolumen am Land selwer gouf et eng Croissance vu 24,2 Prozent.