Zanter dem Ufank vun der Kris huet Planning Familial missen d'Opklärungsseancë fir Jonker ofsoen.

Fir weiderhi Wäert op Preventioun ze leeën, ass Planning Familial elo och op Instagram aktiv. Mat Hëllef vun hirem Kont, deen zanter dem 15. Juni a Betrib ass, soll den Zougang zu Informatiounen iwwer Sexualitéit vereinfacht ginn. Opklärung fënnt nämlech och an de sozialen Netzwierker statt.

Déi nei Säit vu Planning Familial riicht sech virun allem un e jonke Public vun 12 Joer oder méi. Op dës Manéier wëll een hinnen eng Plattform ubidden, op där spontan a vertraulech mat erwuessene Leit iwwer Sexualitéit ka kommunizéiert ginn, grad well et net ëmmer einfach ass, an der Klass oder Maisons relais intim Theme virun aneren unzeschwätzen.

An dësem Kader hu si d'Campagne "Hues du Froen?" an d'Liewe geruff, fir déi Jugendlech drop opmierksam ze maachen, dass Planning Familial ëmmer fir si do ass, a Corona-Zäiten, bis d'Rentrée am September an och nach duerno.

Et ass awer och weiderhi méiglech, de Service via Mail op esa@pfl.lu unzeschreiwen. Neierdéngs kann ee och online Appeller oder Video-Gespréicher maachen. D'Froe gi mat grousser Diskretioun traitéiert a kënnen op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Englesch a Portugisesch gestallt ginn. Thematiséiert ginn ënnert anerem Sujete wéi Pubertéit, Verléiftheet, Libeskommer, Contraceptioun, Respekt géigeniwwer aneren, Gefiller oder Geschlechter.

Mat "Hues du Froen?" erhofft ee sech, e méi einfachen an oppenen Accès zum Thema Sexualitéit.

Jugendinfo.lu: Informatiounen iwwer Educatioun, Aarbecht, Logement, Gesondheet an Engagementer

Och d'Agence Nationale pour l'information des Jeunes (ANIJ) huet en neie Site lancéiert. Zil ass et, zouverlässeg, objektiv a wichteg Informatioune fir Jonker tëscht 12-30 Joer unzebidden an hir Autonomie ze fërderen.

Nieft hirer Websäit kann de Service Jugendinfo vun der ANIJ och via Mail (info@jugendinfo.lu) oder Telefon (26 29 32 00) kontaktéiert ginn.

Méi Informatioune fënnt een am Communiqué.