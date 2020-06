D’USA wëlle sech elo – eegenen Aussoen no - op d’Bewältegung vun der Corona-Wirtschaftskris konzentréieren.

Frankräich nennt et eng Provokatioun: d’USA hunn e Mëttwoch eng Paus deklaréiert an de Verhandlungen iwwert d’Besteierung vun de Gafa, déi grouss multinational Giganten am Onlinegeschäft (Google, Apple, Facebook, Amazon).

D’USA wëlle sech elo – eegenen Aussoen no - op d’Bewältegung vun der Corona-Wirtschaftskris konzentréieren. Am Januar haten 137 Staaten ënnerschriwwen, fir bis Enn vum Joer en Accord ze fannen. Déi international vernetzt Onlinekonzerner gi mat hiren immateriellen Servicer ganz wéineg besteiert.

Souguer d’Lëtzebuerger Regierung ass der Meenung, datt déi Konzerner musse méi Steiere bezuelen an net onbedéngt just do wou se implantéiert sinn.