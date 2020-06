Google wëll fir d'éischte Kéier a senger Geschicht Lizenzverträg mat Zeitungsverläg ofschléissen a Geld fir journalistesch Inhalter ausginn.

Dat huet den Internet-Ris en Donneschdeg an engem Blog annoncéiert. Publizéiert sollen d'Contenuen op Google News a Google Discovery ginn. Et ass awer nach net gewosst, a wéi engem Format dës Inhalter publizéiert ginn. Donieft gouf och net gesot, wéi eng Zomm Google wäert un d'Verläg bezuelen.

Nieft groussen Zeitunge wéi d'Frankfurter Allgemeine, Der Spiegel oder Die Zeit soll de Programm an Zukunft op méi kleng Lokalzeitungen, Radiostatiounen an TV-Chaînen ausgebaut ginn.

De Feedback vun de Medienhaiser ass positiv: An engem Blog-Post weist sech de Carsten Knop, Editeur vun der FAZ, glécklech iwwert d'Zesummenaarbecht a freet sech iwwert d'Geleeënheet, zesummen un engem neie Produit ze schaffen. Hie schwätzt vun engem "Mehrwert" fir d'Lieser. Änlech Wierder komme vum Stefan Ottlitz, Gerant vum Spiegel-Grupp. Et wier eng interessant Partnerschaft mat Google, déi et engem erméigleche géing, Journalismus an engem neie Format erauszebréngen, d'Reechwäit z'erweideren an zouverlässeg Noriichten iwwer Google-Produiten unzebidden.

Grad an Zäite vu Corona oder Rassismus-Debatte spillen d'Medien eng essentiell Roll. Dem Google-Manager Brad Bender no wier d'Verlags- an Noriichtebranche nach ni méi wichteg gewiescht. D'Leit wëllen um neiste Stand bleiwen. Ma grad an enger Zäit, an där d'Mënschen online no Informatioune sichen, sinn d'Geschäfter vu ville Medien, ob dat elo Zeitungen oder Radiosender sinn, ënner Drock geroden. Google wëll d'Verläg dowéinst ënnerstëtzen a gläichzäiteg den Zougang zu relevanten Informatiounen erméiglechen a garantéieren.