Am Kader vun der Campagne "#checkyourfacts - Gleef net alles um Internet!" huet BeeSecure zesumme mam Conseil de Presse eng thematesch Fiche ausgeschafft.

An der Publikatioun gëtt ënnert anerem iwwert déi sougenannte Fake News an de Medie geschwat, iwwert hir ëmmer méi rasant Verbreedung duerch sozial Netzwierker an awer och Beispiller, wéi seriö Medie mat dem Phänomen ëmgoe kënnen, fir z'evitéieren, falsch Noriichten ze verbreeden.