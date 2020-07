Laang gouf driwwer diskutéiert, elo steet se virun der Dier. D'5G-Technologie, den neie Standard an der Telekommunikatioun.

Méi Daten an eng méi séier Iwwerdroung sinn d'Konsequenz. Fir genee ze sinn, bis zu 100 Mol esou séier. Och zu Lëtzebuerg lafen d'Preparatioune fir den Ëmschwong op Héichtouren. Ma wat genee bréngt de 5G mat sech?

All Netz-Generatioun huet méi séier Vitessen an domat nei Utille mat sech bruecht. Déi éischt Generatioun, den 1G huet telefonéieren ouni Kabel iwwerhaapt eréischt erméiglecht. Mat 2G konnt ee fir déi éischte kéier SMSen schreiwen. Mam 3G koum de Smartphone an de mobillen Internet un. An de 4G huet dat néidegt Datevolume bruecht fir Musek, Fotoen a Videoe konsequent deelen a streamen ze kënnen. De 5G versprécht d'Vitesse vun der Kommunikatioun weider no fir ze bréngen. De Grond: méi héich Frequenzen.

Grouss Dateie kennen innerhalb vu Sekonnen iwwerdroe ginn. An aus engem volle Futtballstadion, kënne vu zéngdausende Fans gläichzäiteg hier Momenter ronderëm d'Welt gedeelt ginn. Eng schéi Perspektiv fir op mannst no der Corona-Zäit.

Am Gespréich si Frequenze vun iwwer 24 Gigahertz, sougenannte Millimeterwellen. Eng Neiegkeet fir Telekommunikatioun.

Well et den Ament awer kaum medezinesch Etüden doriwwer gëtt, wéi d'Stralen sech op d'Gesondheet vum Mënsch auswierken, sinn se an Europa nach net zougelooss. Den Ament si just Frequenze vun ënner 6GhZ erlaabt. Dës kënnen duerch d'5G-Technologie awer besser genotzt ginn.

Fir déi éischte Kéier kënnen esou vill Apparater un engem Netz verbonne sinn, ewéi nach ni. Mam 5G bis zu enger Millioun. Beim 4G waren et am Verglach 200.

Grad dowéinst ass de 5G virun allem och fir d'Industrie intressant, dat fir connectéiert Maschinnen. Ma och fir d'Medezin op Distanz. Och intressant dierft de Reseau fir d'Automobilindustrie sinn, speziell fir d'Visioun vum autonomen Auto.

Do virdru mussen d'Antennen awer ënnerierdesch mat Glasfaser Kabele verbonne ginn. Dat kascht. Ma dauert virun allem. Dofir wäert de 5G och eréischt an den nächste Jore flächendeckend zu Lëtzebuerg accessibel sinn.