D'Internet-Konzerner Facebook an Amazon hunn hire Gewënn am zweete Quartal vum Joer verduebelt.

En Donneschdeg hu béid Plattforme gemellt, e Gewënn vu jeeweils 5,2 Milliarden Dollar (ronn 4,4 Milliarden Euro) gemaach ze hunn. Obwuel eng Partie Entreprisen am Kampf géint Rassismus a Fake News Reklammen op Facebook boykottéiert haten, verzeechent dem Mark Zuckerberg säi Konzern en Ëmsaz vun 18,7 Milliarden Dollar. Beim Jeff Bezos senger Firma Amazon war et ee vun 88,9 Milliarden Dollar.

Eng weider gutt Nouvelle fir d'online Plattform Facebook ass, dass d'Notzerzuel op de Mount gekuckt op weltwäit 2,7 Milliarde geklommen ass. "Mir si frou, klengen Entreprisen d'Mëttel zur Verfügung stellen ze kënnen, déi si brauchen, fir dës erausfuerderend Zäit online erfollegräich meeschteren ze kënnen", erkläert den Zuckerberg.

Den Online-Marché boomt an Zäite vu Corona. Dat geet aus dem Ëmsaz vun Amazon ervir, deen am Vergläich zur selwechter Period am Joer 2019 ëm 40 Prozent geklommen ass. Wéinst der Pandemie hu Mënsche weltwäit op den Online-Handel zeréckgegraff, well vill Geschäfter wärend Wochen zou waren oder fir net mussen an e Buttek ze goen, a sech esou enger méiglecher Infektionsgefor auszesetzen.

E gudde Gewënn huet och den Internet- an Technologie-Konzern Apple gemellt. Dësen ass am zweete Quartal op knapp 11,25 Milliarden Dollar geklommen.

Bei Google hält sech de Gewënn awer däitlech zeréck: Deen ass ëm 30 Prozent zeréckgaangen op 6,96 Milliarden Dollar.