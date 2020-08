TikTok ass virun allem bei Jonken ganz beléift an huet weltwäit eng Milliard User.

Den amerikanesche President wëll déi beléifte Video-Plattform TikTok verbidden. „Wat TikTok ugeet, sou verbanne mer déi aus den Vereenegte Staaten“, dat huet den Donald Trump zu Journalisten an der Air Force One gesot. Kuerz virdrunner hunn amerikanesch Administratioune Bedenke geäussert, well den Online-Reseau Donnéeë vu sengen Benotzer un déi chinesesch Regierung géing weider ginn.

Geet et dem Donald Trump no, wäert d'App schonn e Samschdeg an den USA verbuede ginn.

Indien hat schonn am Juni 59 chinesesch Appen, dorënner TikTok, verbueden.