D'Allianz fir bezuelbaren Internet huet d'Smartphone-Präisser a 70 Länner mat Bléck op d'niddreg a mëttel Paie matenee verglach.

A ville Staate bleift de Smartphone en onerschwéngleche Luxus-Produit. Am Rapport vun der Allianz ass ze liesen, dass ronn 2,5 Milliarde Leit a Länner liewen, an deenen en Handy esou vill kascht wéi e puer Paien zesummen. Net just den Apparat selwer, ma och den Internet-Zougang kënne sech vill Mënsche weltwäit net leeschten.

D'Akommes vu 5 Milliarde Persoune gouf vun der Allianz fir bezuelbaren Internet matenee verglach. Zu Sierra Leone a Westafrika ass e Smartphone am deiersten. 6 Duerchschnëttspaie muss een do op den Dësch leeën, fir sech een Apparat am Wäert vun 225 Euro kafen ze kënnen. Op zweeter Plaz läit Burundi an op der drëtter Indien.

Op deene Plazen, wou ronn ee Fënneftel vun der ganzer Weltpopulatioun wunnt, muss ee fir de bëllegste Smartphone ronn 2 Paien ausginn, also bal 300 Euro. A Botsuana oder Jamaika kascht e bëllege Smartphone ëm déi 20 Euro, wat wat 5 Prozent vum engem duerchschnëttlechen Akommes sinn.

Zil ass et, dëse modernen Apparat erschwénglech fir jiddereen ze maachen. E Smartphone wier nämlech kee Luxus, mä e liewenswichtegt Versuergunsinstrument, sou den Teddy Woodhouse, Fuerschungsdirekter vun der Web-Stëftung. Virun allem d'Corona-Pandemie hätt virun Ae gefouert, wéi wichteg et wier, un Informatiounen ze kommen, déi d'Gesondheet betreffen.

An deem Kontext appelléiert d'Allianz vum Tim Berners-Lee un d'Produzenten, d'Telefone méi bëlleg ze kafen an d'Steieren erofzesetzen.