Mëttlerweil sinn d'Servicer vun der Fitness-Konzern Garmin nees online. D'Attack ass den 23. Juli ugaangen, wéi verschidde Servicer offline waren.

Aueren, Apps, Internetsitten a Callcentere vu Garmin hunn op eemol net méi fonctionéiert. Dëst huet Deeg laang ugehalen. Den 28. Juli huet Garmin dunn der Press matgedeelt, datt si Affer vun enger Cyberattack gi wieren. D'Firma huet awer d'Notzer berouegt a gesot, et wiere weder privat Donnéeë geklaut nach verluer gaangen.

Kuerz drop sinn d'Servicer erëm lues a lues online gaangen an hunn nees fonctionéiert. Wat genee geschitt ass a wéi si attackéiert goufen, huet Garmin net offiziell confirméiert.

Den 3. August huet Sky News geschriwwen, hiren Informatiounen no hätt Garmin 10 Milliounen Dollar Léisegeld bezuelt, fir datt hier Donnéeën an Servicer nees fräigeschalt ginn. D'Firma wier vun Hacker ugegraff ginn an dat mam Ransomware Virus "WastedLocker". Bei engem Ransomware Virus gi wichteg Servicer an Donnéeë vun Hacker gespaart, bis een eng "ransom", also Léisegeld bezuelt.

Source vu Sky News hätten och erausfonnt, datt de Virus vun den Hacker vun Evil Corp komme géif. Dat si Russesch Hacker, déi an den USA am Dezember sanktionéiert goufen. Dëst heescht, datt keen méi duerf mat hinne verhandelen. Bei enger Virusattack wier awer onkloer, wéi d'Sanktiounen applizéiert ginn.

Kontakter vu Sky News no hätt Garmin net direkt d'Hacker bezuelt, mee wier iwwer de spezielle Business Arete IR gefuer, fir mat de Kriminellen ze verhandelen. Garmin an Arete IR hunn op Nofro vu Sky News d'Bezuele vum Léisegeld net confirméiert, awer och net dementéiert.