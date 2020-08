E Joer nodeems d'USA en Embargo op déi chinesesch Mark gesat huet, wäert et fir Usere schwiereg ginn, hiren Huawei-Smartphone weider ze notzen.

Déi sougenannten Transitiounsphas fir Huawei-Notzer ass also elo op en Enn komm. Google huet e Schlussstréch gezunn an der chinesescher Firma d'Lizenz entzunn, déi Huawei vun der US-Firma ufanks accordéiert gouf, esou d'Washington Post.

Dat heescht am Kloertext, dass déi al Huawei-Handyen, wéi de P30, déi jo mat Android ekippéiert sinn, net méi vu Google geupdate ginn. Alleguerten déi Smartphonen, déi dono erauskomm sinn, also alles zënter der Sortie vum P40, sinn net betraff, well hei net méi mat Google zesummegeschafft gëtt. Dës Modeller sinn nom Embargo erauskomm a goufen also adaptéiert.

Am Mee 2019 huet d'Trump-Administratioun jo Huawei an der chinesescher Regierung Spionage virgehäit, dat mat Hëllef vun de 5G-Infrastrukturen. Hei ass China jo weltwäite Leader an dëser Technologie. Zënterhier ass et der chinesescher Firma duerch den Embargo verbueden, mat US-amerikanesche Firmen zesummenzeschaffen.

Persounen, déi e Huawei-Smartphone hunn, dee méi al wéi de P40 ass, kéinten also geschwënn näischt méi mat hirem Handy ufänken, well d'Sécherheetsupdaten an d'Update vun den Appen net méi wäert méiglech sinn. Alternativen, wéi den Amazon-Appstore, dierfte fir dës Proprietären hei a Fro kommen.