Déi Jonk tëscht 16 a 24 Joer hunn net just quasi all een Internetaccès, mä surfen och zu 99% all Dag am Netz. En änleche Score ass bei de Leit bis 54 Joer.

Dass quasi alleguer déi Jonk heiheem een Internetaccès hunn verwonnert kaum. Méi erstaunlech ass, dass dat och fir iwwer 80% vun de Leit tëscht 65 a 74 Joer gëllt. Dës an aner intressant Chiffere fënnt een an enger neier Etüd vum Statec.

Déi Jonk tëscht 16 a 24 Joer hunn net just quasi all een Internetaccès, mä surfen och zu 99% all Dag am Netz. En änleche Score ass bei de Leit bis 54 Joer déi zu 95% all Dag online sinn. D'Alterskategorie tëscht 55 a 64 ass et zu 76%, d'Seniore zu ëmmerhin nach iwwer 70%. Wéi gesot all Dag.

Nëmmen 11% vun all de Leit déi gefrot goufen hu geäntwert, dass si den Internet nëmmen Doheem an op der Aarbecht notzen. Et gëtt also zu 89% dobausse monter gesurft, déi Allermeescht via Handy, ausser bei de Senioren, déi et via d'Tablette maachen.

Déi Jonk intresséiere sech dobäi gréisstendeels fir d'Musek an déi sozial Netzer a Messagerien.

Déi eeler User verschécken éischter Mailen a consultéieren d'Aktualitéit. Sozial Reseaue si bei de Leit bis 55 Joer extrem beléift, besonnesch bei de Meedercher an de Fraen.

Beim privaten Notze vum Internet geet et der Rei no ëm Noriichten, Webbanking oder nach Informatiounen iwwer Wueren a Servicer.

All Drëtten hat scho mat Sécherheetsproblemer via Internet ze dinn. 80% vun den Internauten hu schonn emol online eppes kaaft. Och d'Reservéiere vu Vakanzen iwwer Internet ass in.