Däitschland, Frankräich, Italien, Spuenien an Holland hu sech zesumme fir eng méi staark Reguléierung vu Wärunge wéi "Libra" ausgesprach.

Den Olaf Scholz huet e Freideg um Treffe vun den Euro-Finanzminister e kloert Reegelwierk gefuerdert, fir dass d'Stabilitéit vun de Finanzmäert net kompromettéiert gëtt. Wou dës Stabilitéit bedrot gëtt, missten him no esou Kryptowärunge verbuede ginn.

Eng vun de bekanntsten digitale Wärungen huet Facebook agefouert. Den Internetkonzern versprécht sengen Notzer, dass si mat "Libra" Geld iwwerweisen an och akafe kënnen. Zil wier et, d'online Geldiwwerweisungen esou liicht ze gestalte wéi d'Verschécke vun enger Textnoriicht.

Kritesch géintiwwer den digitale Wärunge weist sech och de franséische Finanzminister Bruno Le Maire. Schonn zanter enger Zäit huet hie sech fir e Verbuet vu "Libra" an Europa ausgesprach. An der Eurozon kéint nëmmen d'Europäesch Zentralbank (EZB) eng Wärung erausginn, huet de Le Maire zu Berlin gesot: "Dat ass eppes, dat duerch all Zort vu Virgoen, wéi de sougenannte Libra-Projet, net dierf bedrot oder geschwächt ginn."

An engem gemeinsame Schreiwes verweisen déi 5 Euro-Länner dorobber, dass d'EU-Kommissioun am drëtte Quartal eng Propos fir d'Reguléierung vu Kryptowärunge virleeë wëll. Rieds geet vu "Stablecoins", deenen hire Präis duerch bestëmmte Mechanisme viru staarke Schwankunge geschützt gëtt. Däitschland, Frankräich, Italien, Spuenien an Holland fuerderen, dass "Stablecoins" 1:1 missten am Verhältnis zu der klassescher Wärung stoen.

Donieft sollen Notzer vun digitaler Wärung zu all Moment kënnen hiert virtuellt Geld an normal Wärung ëmtausche kënnen. Ausserdeem steet an der Fuerderung vun de 5 Euro-Länner, dass jiddereen, deen an der EU Kryptowärungen erausbréngt, sech muss registréiere loossen, éier ee kann e Geschäft opmaachen.