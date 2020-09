E Lëtzebuerger Ingenieursbetrib vun Elleng wëllt elo nach e Schratt méi wäit goen an dat a Richtung vum Ultraliichtbau vu Stécker.

Jiddereen, dee schonn e Cageot mat Gedrénks aus dem Keller eropgeschleeft huet, weess et: schwéier Saache beweege kascht vill Energie.

De sougenannte Liichtbau ass dofir scho laang do verbreet, wou et wierklech op all Gramm ukënnt, zum Beispill an der Loftfaart, bei Satellitten an och ëmmer méi an der Autosindustrie.

E Lëtzebuerger Ingenieursbetrieb vun Elleng wëll awer elo nach e Schratt méi wäit goen: Ultraliichtbau vu Stécker, déi nëmmen e puer Gramm weien, awer Kräfte vun e puer Tonne kënnen ophuelen.