Den US-President Donald Trump huet eng Spär vun den 2 chineesesche Social-Media-Appen TikTok a WeChat ugekënnegt.

D'US-Regierung erhéicht am Sträit ëm d'Zukunft vun der populärer App TikTok den Drock. Vun e Sonndeg un soll et an den USA net méi méiglech sinn, TikTok an der Messenger-App WeChat erofzelueden, sou dat Wäisst Haus e Freideg. Vum 12. November u soll se fir d'User an den USA da guer net méi funktionéieren. Fir WeChat soll dat schonn e Sonndeg gëllen.

Den Trump huet en Delai gesat bis den 12. November. An där Zäit géing een nach emol driwwer nodenken, wéi een Impakt dat Ganzt op déi national Sécherheet hätt, sou den US-Handelsminister Wilbour Ross.

D'US-Regierung bezeechent d'TikTok-App vun der chineesescher Entreprise Bytedance als Sécherheetsrisiko, mat der Begrënnung, dass chineesesch Autoritéiten un d'Date vun de ronn 100 Milliounen User an den USA komme kéinten. Bytedance bestreit dëst.