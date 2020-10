Ëmmer manner Leit benotzte Facebook, en Trend, deen och bei eisen däitschen Noperen enger Etüd no ze bemierken ass.

Facebook gëtt bei eisen däitschen Noperen däitlech manner genotzt wéi nach zejoert.

ARD an ZDF hunn eng ëffentlech Etüd gemaach, déi seet, datt 2019 nach 21% vun de Leit all Dag d'Online-Plattform genotzt hunn. Dëst Joer waren et just nach 14%.

D'Foto- a Videoplattform Instagram huet Facebook iwwerholl, mat 15%.

D'Messagëplattform WhatsApp bleift un der Spëtzt, méi wéi 2/3 vun de Leit benotzen d'Applikatioun all Dag. 1.500 Persounen, déi méi wéi 14 Joer hu, ware befrot ginn.