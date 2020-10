Am Juli goufe vill prominent Leit Affer vun enger Hackerattack. En aktiven Twitter-Notzer blouf deemools allerdéngs verschount: Den Donald Trump.

Betraff waren ënnert anerem d'Twitter-Konte vu berüümte Leit wéi dem Barack Obama, Bill Gates oder Joe Biden. Well säi Passwuert besonnesch sécher wier, géing hien net gehacked ginn, sou den aktuellen US-President. "Kee gëtt gehacked", waren dem Donald Trump seng Wierder. Begrënnt huet hien dës Ausso mat den Argumenter, dass Hacker éischtens emol en IQ vun 197 bréichten an zweetens 15 Prozent vum Passwuert misste kennen.

"Nobody gets hacked. To get hacked you need somebody with 197 IQ and he needs about 15 percent of your password."pic.twitter.com/6aR8yU2MVg — Judy Ruliani (@mshelton) October 19, 2020

Ouni komplizéiert Hacker-Methoden, mä just duerch simpelt Roden ass et engem hollänneschen IT-Sécherheetsexpert gelongen, dem Trump säi Passwuert mat nëmme 5 Versich ze knacken.

Mat "maga2020!", d'Ofkierzung vum berüümte Slogan "Make America Great Again 2020!", konnt sech de Victor Gevers erfollegräich an de Profil vum President aloggen. Hien hätt erwaart, dass hien no e puer mësslongene Versich kéint gespaart ginn oder Sécherheetsfroe misst beäntweren. Ma dat war awer net de Fall, huet de Sécherheetsexpert der Dageszeitung De Volkskrant" erkläert.

Anescht wéi déi meeschten Hacker huet den Hollänner keng Noriichten an dem Donald Trump sengem Numm verschéckt, awer et wier méiglech gewiescht, am US-President sengem Numm ze tweeten. Screenshots sollen dëst beleeën, schreift d'Zeitung "De Volkskrant". De Victor Gevers wollt de Republikaner, ma och de Mënschen dobaussen op dëse Sécherheetsproblem opmierksam maachen. No engem Dag hat hien allerdéngs keen Accès méi op den Account, well Twitter déi sougenannten "Two Factor Authentication" aktivéiert hat.

Eréischt no e puer Deeg gouf den Hollänner, dee sech selwer als "Ethical Hacker" bezeechent, vum Secret Service kontaktéiert a krut Merci gesot fir den Hiweis, steet am "De Volkskrant" ze liesen. Twitter dementéiert iwwerdeems dem Victor Gevers seng Geschicht. Hinne géinge keng Beweiser virleien, déi seng Behaaptunge géinge beleeën. Weider heescht et aus engem Statement vun hinnen, dass virun allem wichteg Profiller, déi a Verbindung mat den US-Wale géinge stoen, nach besser geschützt wieren, sou e Porte-parole.

Dëst ass net déi éischte Kéier, dass dem Donald-Trump säin Twitter-Account vun Hollänner gehacked gouf. Viru 4 Joer ass et 3 Persoune gelongen. Deemools hat sech den US-President fir d'Passwuert "yourefired" entscheet gehat. "You're fired" ass nämlech säi Liblingssaz aus der Serie "The Apprentice".