Heibäi geet et ëm Messagen, déi 24 Stonne siichtbar sinn an dono geläscht ginn, erkläert Twitter.

En Dënschdeg gouf dës nei Offer agefouert, virdru gouf se schonns a Brasilien, Italien, Indien a Südkorea getest.

Dem Online-Déngscht no geet et drëm, flüchteg Gedanke mat senge Matmënschen ze deelen. Esou géing et de Mënsche méi liicht falen, Gedanken, Meenungen a Gefiller ze deelen, wann ee wéisst, datt se no 24 Stonnen nees geläscht ginn.

Twitter geet deemno op den nämmlechte Wee wéi Snapchat, Instgram oder Facebook.

An Zukunft wëll een och Audio-Messagen aféieren, déi den Numm "Voice Tweets" kréien. Dëst ass fir Ufank 2021 geplangt.