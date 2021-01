Ronn 23,5 Milliounen Tweets goufen op Twitter geschriwwen. Facebook huet de Compte vum Donald Trump op onbestëmmten Zäit gespaart.

Twitter schreift Rekordzuelen

Dës Zuel huet déi op d'Beobachtung vun Online-Netzwierker spezialiséiert Firma Visibrain en Donneschdeg matgedeelt. Am Duerchschnëtt goufen deemno 430 Tweets pro Sekonn ofgesat.

Bei der Attack op de Kapitol goufe Visibrain no ronn 2,5 Mol méi Tweets gemaach wéi an de 24 Stonnen no den US-Presidentiellen am November 2020. Deemools hat d'Firma ronn 570 Millioune Messagë gezielt.

Wéinst de Randaler am Sëtz vum US-Kongress haten d'Plattformen Twitter a Facebook d'Konte vum Trump virleefeg gespaart. Den Trump hat am Virfeld seng Supporter zu Protester géint den Ausgang vun den US-Walen opgefuerdert.

Keen Trump méi op Facebook an Instagram

Déi sozial Plattforme Facebook an Instagram hunn den Donald Trump elo op ondefinéiert Zäit gespaart. Ëmmer erëm ass Kritik géint sozial Netzwierker opkomm, well den Nach-US-President dës genotzt huet, fir Feelinformatiounen ze verbreeden.

Déi schockéierend Evenementer aus de leschte 24 Stonnen hu gewisen, datt den Donald Trump seng lescht Deeg als President dozou notze wëll, fir de friddlechen Iwwergang op säi Successeur Joe Biden ze stéieren, esou de Chef vu Facebook.

D'Decisioun vum Donald Trump, seng Plattformen ze notzen, fir d'Aktioune vun e Mëttwoch a kaf ze huelen amplaz se ze kritiséieren, huet d'Bierger an den USA an an der ganzer Welt schockéiert. Dowéinst huet Facebook d'Message vum Trump erofgeholl. Dat, well de Social-Media-Gigant gesinn huet, datt dës Message geduecht waren, fir nach méi Brutalitéit ze provozéieren.

Iwwert déi lescht 7 Joer huet Facebook dem Donald Trump erlaabt, hir Plattformen ze notzen, datt no hire Reegelen, wou och emol Post vun him erofgeholl respektiv gekennzeechent goufen. Dat huet ee gemaach, well een der Meenung war, datt d'Bierger e Recht op all politesch Aussoen hätten, och déi, déi kontrovers sinn. Ma den aktuelle Kontext ass anescht, well do d'Plattforme vu Facebook genotzt ginn, fir fir Gewalt an Opstand géint eng demokratesch gewielte Regierung opzeruffen.

Facebook geet dovunner aus, datt de Risiko, fir dem President weider d'Notze vun hire Servicer z'erlaben an dëser Period einfach ze grouss ass. Dowéinst gëtt den Donald Trump weider op Facebook an Instagram blockéiert, dat op eng ondefinéiert Zäit, ma op d'mannst fir déi nächst zwou Wochen, bis den Joe Biden friddlech säi Mandat ugetrueden huet.