Et war dem Reseau net gelongen, géint Messagen, déi ënner anerem zum Haass opgeruff hunn, virzegoen.

De riets-konservative Sozialreseau „Parler“ ass net méi online. Amazon, Google an Apple hu „Parler“ den Zougang op hir Servere blockéiert, well et „Parler“ net gelonge wier, géint Messagen, déi zum Haass opruffen, virzegoen.

Déi lescht Méint ware Milliounen Trump Supporter op „Parler“ eriwwergaangen, well Twitter a Facebook ëmmer méi dem Trump seng Messagë moderéiert hunn. Nodeems Twitter souguer d’lescht Woch decidéiert huet, de Konto vum Trump bis op Weideres ze blockéieren, war „Parler“ dee Sozialreseau, deen an de leschten Deeg am meeschten am App-Store vun Apple erofgeluede gouf.

Supporter vum Trump kritiséieren d’Mesurë vun den Internetgigante géint wat si soen „Meenungsfräiheet“ ass. Observateure soen awer, op „Parler“ wieren Nazi-Parolen oder Rassismus ouni Filter publizéiert ginn.