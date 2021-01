D'Aart a Weis wéi d'Regierung dësen Dossier upéckt, ass schonn déi richteg, seet d'CSV-Deputéiert Viviane Reding.

An e puer Méint dierft Lëtzebuerg säi Supercomputer hunn, de MeluXina. E wichtegen Aarbechtstool, notamment fir d'Recherche an d'Ekonomie.

En Dënschdeg waren d'Deputéiert aus zwou parlamentaresche Kommissiounen zesummen, virtuell natierlech, fir vun den zoustännege Ministeren op den neiste Stand bruecht ze ginn. En Dossier, an deem déi gréisst Oppositiounspartei zefridden ass mat der Aarbecht vun der Regierung.

Supercomputer MeluXina: Reportage vum Dany Rasqué

MeluXina ass, wann een esou wëll, de Schlëssel fir eng digital Industrie opzebauen.

Dofir brauch een eng héich Rechnerkapazitéit, déi mer aktuell net hunn, mä elo mam Supercomputer opbauen. Zesumme mat aneren europäesche Länner, déi och esou eng Maschinn kréien a mat deenen een och en Echange ka maachen, wann et op enger Plaz mat der Kapazitéit net duer geet.

Fir den DP-Deputéierten Guy Arendt, de President vun der parlamentarescher Commissioun fir Digitalisatioun, en Outil, deen dem Land enorm vill bréngt.

Guy Arendt: "D'Industrie, déi kann do Puissancë benotzen, déi extrem grouss sinn - am Contraire zu anere méi klenge Computeren. Fir d'Uni ass et wichteg fir Recherche ze maachen.Och aner Institutioune wéi de LIST kënnen do vun enger grousser Puissance profitéieren, fir hier Recherchen ze maachen. Dat ass ee vun de wichtegste Punkten."



Mam Supercomputer eleng ass et awer net gedoe, ënnersträicht d'CSV-Deputéiert Viviane Reding, déi Vizepresidentin vun der Commissioun fir Digitalisatioun ass.

Et kéint een net just Donnéeë schafen, si missten och éierens stockéiert ginn.



Viviane Reding: " An engem Cloud. Fir den Ament hu mer kee richtegen europäesche Cloud. Dat geet alles bei d'Amerikaner an och nach bei d'Chinesen an dofir ass et esou wichteg, datt mer och nach eisen eegenen digitalen Souveränitéitscloud opbauen, de Gaia X. Och en europäesche Projet, wou Lëtzebuerg matschafft. Et ass wichteg, déi zwou Saachen zesummen ze maachen, well dovunner hänkt d'Zukunft vun eiser Industrie a vun eiser Bankeplaz of, déi hier Donnéeën jo och iergendwou muss kënne stockéieren."



Et war geplangt, datt de Grand-Duché säi Supercomputer am Fréijoer dëst Joer géif kréien. De Guy Arendt seet, déi Zäitschinn wier nach realistesch. D'Viviane Reding geet vun e puer Méint Verspéidung aus, seet awer och ganz kloer, datt ee kengem eng politesch Schold kéint ginn, an datt dee Retard Corona bedéngt wier.