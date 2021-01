En neit Telecom-Gesetz hat dofir gesuergt, datt d'Reunioun vun de parlamentaresche Kommissiounen fir Ekonomie an Digitalisatioun ofgebrach gouf.

Lëtzebuerg baséiert sech am Telecom-Beräich op europäesch Direktiven an do gëtt et eng vun 2018, déi bis d'lescht Joer hätt missten ëmgesat ginn, wat allerdéngs net geschitt ass, explizéiert d'CSV Deputéiert Viviane Reding.

Elo misst op eemol alles séier goen, ouni datt d'Deputéiert Zäit hätten, fir sech ëm Detailer ze këmmeren, déi awer an den Aen vun der Viviane Reding wichteg sinn.

Viviane Reding: "Hei geet et zum Beispill drëm, datt d'Bierger net just d'Recht hunn op eng Telefonslinn, mä och Recht hunn op en Internetuschloss. Do geet et ëm Konsumenteschutz, wéi gëtt dat Recht vum Bierger ofgeséchert? Dat sinn alles Elementer, déi mer mussen zesumme mat der Industrie awer och mat der Union des consommateurs diskutéieren, déi do Amendementer virstellt, déi néierens erëmzefanne sinn. Dofir huet d'CSV protestéiert, datt mer dat elo net kënnen am Schnelldurchlauf maachen, ouni eis ëm déi grondleeënd Problemer vun der Lëtzebuerger Gesellschaft a Punkto Internetentwécklung an a Punkto Konsumenteschutz an deem heiten Domaine ze këmmeren."

D'Viviane Reding



De liberale Guy Arendt, dee President vun der Kommissioun fir Digitalisatioun ass, sot et hätt een en Dënschdeg an där Reunioun zwou verschidde Meenunge gehat, mä och hie géif fannen, datt et hei ëm e ganz wichtege Projet géif goen. En Dënschdeg hätt een no där ganzer Diskussioun awer net méi kënne mat der Analys vum Avis vum Staatsrot ufänken. Dat wier da fir déi nächst Kommissioun.