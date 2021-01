Et ass eng Success-Story: Et gi Versiounen a ronn 300 Sproochen, och op Lëtzebuergesch. Hei ginn et eppes méi wéi 59.000 Artikelen.

Déi däitsch Editioun huet der gutt 2,5 Milliounen. Am Ganze gëtt et méi wéi 50 Milliounen Artikelen. Wikipedia gehéiert zu den Internetsäiten, déi am meeschte besicht ginn. 9 Mol de Mount recherchéiert een Internet-User an der Moyenne op de Lexikon-Säiten. Et ass eng Zort Basiswësse vun der Welt ginn. D'Säit ass bis haut net kommerziell, mä funktionéiert mat Donen. Jidderee kann Artikele matschreiwen, verbesseren oder ausbauen. Ouni Feeler ass d'Offer awer net. 90% vun den Auteure si Männer, och dat ass eng Kritik. Diskutéiert gëtt gären op Wikipedia an engem méi raue Stil. De Wikipedia-Grënner Jimmy Wales gëtt zou, dass Wikipedia net perfekt wier, an dass een nach vill Aarbecht viru sech hätt. / © AFP