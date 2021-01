De legale Kader huet Lëtzebuerg awer scho geschaaft an ass domadder e Pionéier an deem Gebitt an Europa.

Digital Wärungen hunn iwwert déi lescht Joren ëmmer méi u Succès gewonnen, esou dass antëscht och déi grouss Zentralbanke weltwäit doriwwer nodenken, sech an deem Domän ze lancéieren. Éischt Schrëtt an déi Richtung huet virop déi chinesesch Zentralbank gemaach, déi nach dëst Joer eng virtuell Versioun vum Yuan wëllen erausginn. Ma och an Europa gouf eng Consultation publique zu deem Thema lancéiert an d'Zentralbank huet sech virgeholl, an den nächste Joren dorun ze schaffen. Dowéinst huet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar an der Chamber de Finanzminister Pierre Gramegna gefrot, déi dës europäesch Pläng konkret ausgesinn a virun allem och, wéi Lëtzebuerg dozou steet.

Extrait Pierre Gramegna

„Digital Wärungen ass kee Selbstzweck. Et kéint e Selbstzweck sinn, mä ass keen. Et geet drëms en fait dem Client, dem Consommateur eng Bezuelméiglechkeet ze ginn, déi méi rapid a méi effikass ass. An et geet drëms, zu Lëtzebuerg déi Innovatiounen ze begleeden. Et geet drëms, an den nächste Joren en europäesche Kader ze schafen, evidemment mir hunn eng gemeinsam Wärung, also musse mir e gemeinsame Kader hunn. Drëttes de Schutz vun den Investisseuren ze garantéieren a leschtens och d'Stabilitéit vun eise Finanzplazen an eiser Geldpolitik z'assuréieren.“

Allgemeng hätt Lëtzebuerg sech an de leschte Jore schonn als Pionéier um Gebitt vun de digitale Wärunge kënne positionéieren, andeems sech eng Rei wichteg Online Bezueldéngschter wéi Paypal hei néiergelooss hunn. Ma och andeems scho fréi e legale Kader geschaaft gouf an och iwwert d'Luxembourg House of Financial Technologies an den Developpement vun Entreprisen an deem Beräich investéiert gouf, esou de Minister.