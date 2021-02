De Wäert vun der digitaler Wärung ass an de leschte Méint immens an d'Luucht gaangen, deels louch de Cours vun engem Bitcoin bei 40.000 Dollar.

Eng bedeitend Roll hat an deem Kontext ënnert anerem Paypal gespillt. Am Hierscht 2020 gouf jo annoncéiert, dass Paypal-Notzer och solle via Kryptowärung bezuele kënnen.

E Méindeg huet den US-Autoskonstrukteur Tesla matgedeelt, eng héich Zomm a Bitcoins investéiert ze hunn. D'Entreprise vum Elon Musk huet d'Wärung mat 1,5 Milliarden Dollar (1,25 Milliarden Euro) ënnerstëtzt. Bannent nëmmen e puer Minutten ass de Wäert vun engem Bitcoin op iwwer 43.000 Dollar geklommen.

Kryptowärunge si Wärungen, déi onofhängeg vu Staaten, Zentralbanken oder Geldpolitik existéieren. Anescht wéi bei klasseschem Geld ginn dës Wärungen net vun enger zentraler Plaz kontrolléiert a mussen och net vun esou enger Plaz confirméiert ginn.