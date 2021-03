D'Online-Plattform YouTube wëll de gespaarte Konto vum Ex-US-President eréischt fräiginn, wann d'Gefor vum Opruff zur Gewalt als geréng bewäert gëtt.

Dat seet d'Cheffin vun der Entreprise, Susan Wojcicki, a verweist op déi aktuell Warnungen, no deenen e weideren Ugrëff op d'Kapitol zu Washington sollt geplangt gewiescht sinn.

D'US-Sécherheetsautoritéiten hate ronn zwee Méint no der Stiermung vum Kapitol de 6. Januar vun enger méiglecher neier Attack gewarnt.

Dem Donald Trump säi YouTube-Kont war den 12. Januar gespaart ginn. Twitter a Facebook haten dat selwecht gemaach.

Sollt dem Trump säin Account bei YouTube erëm fräigi ginn, géife fir hien déi selwecht Reegele gëllen, wéi fir all déi aner Notzer och, sot d'Susan Wojcicki. D'Plattform dierft net genotzt ginn, fir zu Gewalt unzestiwwelen oder d'Glafwierdegkeet vu Walresultater an Zweiwel ze zéien. Wann en Notzer am Laf vun 90 Deeg dräi Mol géint dës Reegele verstéisst, gëtt de Konto geläscht.

Eréischt e Sonndeg hat den Donald Trump op en Neits bei enger Manifestatioun seng Walnéierlag net unerkannt an den Androck vermëttelt, wéi wann hien 2024 nach eng Kéier fir d'Presidentenamt postuléiere wéilt.