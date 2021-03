Zanter e Mëttwoch ass eng nei App hei am Land disponibel, déi speziell d'Kommunautéit LGBTQ+ viséiert.

D'App soll de Leit e Moyen aus der Isolatioun ginn an dem Manktem u sozialen Interaktiounen entgéintwierken. Dobäi ass et awer keng Dating-App wéi anerer. D'Profilbild gëtt net direkt ugewisen a gëtt eréischt am Laf vu Gespréicher devoiléiert. Op déi Manéier léiert ee fir d'éischt d'Perséinlechkeet vun enger Persoun kennen a geet net just op d'Ausgesinn, nieft dem Faite, dass dëst méi diskret ass.

Erofluede kann een d'App am Apple Store an am Google Play Store.