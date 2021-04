D’Date vun 188.200 Lëtzebuerger Facebook-Konten sinn ënnert de 500 Mio. Konten, déi de Weekend um Internet verëffentlecht goufen. Dat schreift de Paperjam.

E Samschdeg hat ee Mann erkläert, 500 Milliounen Facebook-Konten um Internet fräi zougänglech gemaach ze hunn. Déi Donnéeë sinn elo oppe fir jiddwereen, och fir Cyberkrimineller.

Dëse Leak weist op en Neits d’Schwaachstelle beim weltwäit gréissten Online-Reseau.

Vu Facebook heescht et, d’Faille am System wier am August 2019 schonn opgehuewe ginn. De Konzern sot awer net, ob déi betraffen Utilisateuren deemools informéiert goufen, sou wéi d’europäesch Reglementatioun dat virschreift.

Dir wëllt kontrolléieren, ob och Äre Kont betraff ass

Op der Internetsäit https://haveibeenpwned.com/ kann ee ganz einfach kontrolléieren, ob ee selwer och vun dësem oder engem anere groussen Dataleak betraff war.

Dir musst einfach Är Email-Adress androen an da gesitt Dir, ob a vu wéi engem Dataleak Dir betraff waart. Am Fall, datt Dir betraff sidd, recommandéiere mir Iech d’Passwuert vun dëser Säit direkt ze wiesselen. Generell ass et eng gutt Fauschtreegel dëst souwisou a reegelméissegen Intervallen ze maachen, esou zum Beispill all dräi Méint.