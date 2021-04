Den neie Generaldirekter vun der Europäescher Weltraumagence huet sech um Méindeg eng éischte Kéier a senger neier Funktioun iwwer Lëtzebuerg geäussert.

De Grand-Duché wier ee staarke Partner vun der ESA a géif als Member virop duerch Innovatioun a Pionéiergeescht opfalen.

De Josef Aschbacher huet digital um Optakt vun der "Space Resources Week" Deel geholl. Eng vu senge Prioritéite bis 2025 wäert d’Privatiséierung vum Weltraumsecteur an Europa sinn. Et war den éischten Optrëtt vum neien Direkter vun der Europäescher Weltraumagence zu Lëtzebuerg. De Grand-Duché wier gedriwwen duerch Innovatioun, esou beschreift den neie Mann un der Spëtzt vun der ESA ee vu senge klengste Memberen. De ganze Weltraumsecteur boomt. Vill Leit gesi Big Business an de neisten Entwécklungen. De Generaldirekter huet virun e puer Wochen seng Prioritéite bis 2025 presentéiert. An dës wierke ganz am Sënn vun deem, wat hei am Land geschitt:

D'Privatiséierung vun engem Secteur, dee laang duerch ëffentlech Gelder finanzéiert gouf. D'USA sinn Europa viraus, SpaceX an d'NASA hunn eng enk Kooperatioun. Dem Josef Aschbacher schwieft Änleches fir Europa vir.