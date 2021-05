An de leschten Deeg huet de Jeff Bezos ronn 2 Milliounen Aktie vun Amazon verkaf.

Dat relativ kuerz nodeem Amazon d'Zuele vum éischte Quartal 2021 virgeluecht huet. Et ass net fir d'éischt, datt den Amazon-Chef Deeler vu sengem Aktiepak verkaf huet.

An der Pandemie an den Online-Shopping-Boom, deen doduerch opkoum, waren d'Aktien ëm 76 Prozent geklommen, ma Zanter Abrëll si se nees ëm 7 Prozent erofgaangen.

Trotz dësem Verkaf besëtzt de Jeff Bezos nach ëmmer 10 Prozent vun den Aktien. Säi Verméige gëtt aktuell op 188 Milliarden Dollar geschat an domadder wier de Bezos no Forbes de räichste Mann op der Welt. Am drëtte Quartal vum Joer wëll de Bezos säi Posten als CEO bei Amazon opginn an nach just geschäftsféierende Chef vum Verwaltungsrot bleiwen.