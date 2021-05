De Messenger-Déngscht WhatsApp huet iwwer 2 Milliarden Notzer weltwäit.

Schonn e puer Méint steet d'Handy-Applikatioun an der Kritik wéinst neien Notzerbestëmmungen, déi d’User akzeptéiere mussen, fir d’App weider ze benotzen. E grousse Probleem bei dëse Richtlinne wier, dass de Messenger-Déngscht domadder nach méi Donnéeë kéint sammelen, benotzen an un drëtt Persoune weiderginn. Wat dohannert stécht, weess d’Céline Spithoven.

WhatsApp ass eng Applikatioun um Handy mat där ee senge Kontakter Noriichten, Fotoen an Dokumenter schécken, esou wéi uruffe kann, dat alles via Internetverbindung. De Messenger-Déngscht gouf 2014 vum Facebook-Grënner Mark Zuckerberg opkaaft an ass fir d’Notzer souzesoe gratis. Bezuelt gëtt net mat Suen, mee mat Donnéeën, dat ass gewosst. Mat den neien Notzerbestëmmungen, déi zanter dem 15. Mee a Kraaft sinn, wëll WhatsApp méi transparent ginn.

© Didier Weber / RTL

D'Romy Schaus, Dateschutzkommissioun: "D’Relatioun zu Facebook, déi méi genau beschriwwe gëtt, wéi se virdrunner war. Et gëtt zum Beispill ganz kloer gesot, dass Datenzentren, d’Technologie an all Servicer vu Facebook effektiv vu WhatsApp genotzt ginn. Domat hänkt dann och e gewëssen Echange vun Donnéeën zesummen. An dann als drëtte Punkt wier dann d’Kommunikatioun tëscht dem Notzer an enger Entreprise, déi iwwer WhatsApp vereinfacht gëtt."

Donnéeën tëscht WhatsApp a Facebook gi schonn zanter 2016 ausgetosch, dat wier also näischt Neies. Dobäi kënnt, dass WhatsApp um europäesche Marché staark ageschränkt ass, wat d’Veraarbechtung vun Donnéeën ugeet. Dat wéinst der EU-Dateschutz-Grondveruerdnung. An awer misst ee sech bewosst sinn, dass all Donnéeën, déi een online public mécht, iergendwou gespäichert a benotzt ginn.

D'Romy Schaus: "Do kann een als Notzer higoen a sech déi Applikatiounen an déi Servicer eraussichen, wou hannendru keng Veraarbechtung vun den Donnéeë fir kommerziell Zwecker zum Beispill stattfënnt. Dat heescht, déi Donnéeën entstinn doduerch, dass ech eng Applikatioun notzen, ginn awer net fir aner Zwecker dono benotzt."

Eng Alternativ zu WhatsApp ass Signal, déi ëmmer méi Succès huet. De Prinzip vun der Applikatioun ass déi selwecht. D’App gëtt awer nëmme mat Spende finanzéiert, sou dass weder Date gesammelt nach verkaf solle ginn. Een Nodeel ass, dass dëse Messenger-Déngscht däitlech manner Notzer huet wéi WhatsApp. Sou ass et gutt méiglech, dass ee seng Kontakter fir d’éischt emol aluede muss, dësen alternative Messenger ze benotzen.