Wat viru ronn enger Woch nach vill Medien weltwäit gemellt haten, gouf elo vu Amazon confirméiert. Si hunn de Studio MGM opkaaft.

Metro-Goldwyn-Mayer ass ënner anerem fir d'James-Bond-Filmer bekannt a gouf viru 97 Joer gegrënnt.

Divers Medie wéi d'US-Zeitung "New York Times" an d'Websäit "The Information" hate scho viru ronn enger Woch gemellt, datt Gespréicher tëscht béide Säite géif lafen. MGM hat deemno de Kafpräis op 9 Milliarden Dollar (ronn 7,4 Milliarden Euro) fixéiert,. Wéi et um Mëttwoch heescht, hätt Amazon de Studio elo fir 8,45 Milliarden Dollar kaf. Domadder huet ee 40 Prozent méi gebueden, wéi d'Konkurrenten Apple a Comcast.

De Filmstudio mat dem berüümte Léiwe-Logo huet ronn 4.000 Filmer am Portfolio, nieft den James-Bond-Agentethrilleren och weider Hollywood-Klassiker wéi "Ben Hur", "Rocky" a "RoboCop". MGM produzéiert och Tëleesserie wéi "The Handmade's Tail". De Studio gehéiert gréisstendeels der Investmentfirma Anchorage Capital Group.

MGM huet wéi vill anerer och ënnert der Coronapandemie gelidden, well d'Kinoen eng laang Zäit zou waren. Sou gouf de Filmstart vum neisten James-Bond-Film "No Time to Die" ëmmer erëm verluecht, fir d'lescht op den 8. Oktober.

MGM ass ënner anerem fir d'James-Bond-Filmer bekannt. / © AFP/Archiv/Mladen ANTONOV

Amazon ka mam Kaf vum berüümte Studio seng Ambitiounen am Film- a Streaming-Secteur virubréngen. Amazon huet mat Amazon Studios schonn eng Filmproduktiounsgesellschaft a verëffentlecht op senger Streaming-Plattform Amazon Prime Video-Serien a Filmer.

De Maart ass haart ëmkämpft. E Méindeg nach huet den US-Telekommunikatiounsris AT&T ugekënnegt, seng Medien- an Ënnerhalungsspart WarnerMedia auszeglidderen a mat der Medienentreprise Discovery ze fusionéieren.

Zu WarnerMedia gehéieren ënner anerem d'Sender CNN an HBO, de Streamingdéngscht HBO Max an den Hollywood-Studio Warner Bros. Discovery bedreift Sender an 220 Länner, dorënner Eurosport, an de Streamingdéngscht Discovery Plus. Duerch d'Fusioun soll e staarke Konkurrent fir d'Streamingdéngschter Netflix an Disney+ entstoen.