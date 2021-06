Dësen Tëschefall op der Microsoft-Sichmaschinn huet fir vill Tensiounen a Kritik gesuergt.

Déi berüümt Foto vum sougenannten "Tank Man" op der Tiananmen-Plaz zu Peking war zäitweileg aus der Microsoft-Sichmaschinn Bing verschwonnen. Microsoft schwätzt vun engem "mënschleche Feeler, deen net express geschitt wier". Anerer fäerten Zensur.

US-Medien haten als éischte iwwert den Tëschefall beriicht. En Tëschefall, deen grad mam Anniversaire vun der bluddeger Äntwert op déi chinesesch Demokratie-Protester virun 32 Joer zesummegefall ass. D'Foto vum Mann am wäissen Hiem, dee sech op der Tiananmen-Plaz de Panzeren an de Wee stellt, war am Juni 1989 ëm d'Welt gaangen. Déi chinesesch Arméi war an der Nuecht vum 4. Juni 1989 mat Panzere géint Studente virgaangen, déi op der Plaz vum Himmlesche Fridde fir méi Demokratie protestéiert hunn.