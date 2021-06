Den héich-performante Rechner mam Numm "MeluXina" steet bei LuxConnect zu Biissen.

Bei der Aweiung e Méindeg de Mëtteg sinn ënnert anerem de Grand-Duc, de Premier Xavier Bettel an de Wirtschaftsminister Franz Fayot derbäi. Et gëtt och e Livestream op gouvernement.lu.

De MeluXina ass ee vun 8 Supercomputeren, déi an Europa installéiert ginn. D’Wirtschaft an d’Recherche sollen dervu profitéieren. De Supercomputer erméiglecht et de Betriber, hir Rechecapacitéiten däitlech an d’Luucht ze setzen. Zum Beispill wier d’Aarbecht, déi haut an 2 bis 3 Woche gemaach gëtt, dann an 3 Deeg méiglech.