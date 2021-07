Virgin Galactic huet matgedeelt, datt d'Zäitfënster vum Testfluch vum SpaceShipTwo den 11. Juli opgeet.

De Branson wëll dann u Bord sinn.

De Chef vun Amazon Jeff Bezos wëll mat sengem Raumfaart-Projet Blue Origin den 20 Juli starten.

An der Course vun de Milliardären fir an de Weltraum schéngt de Branson elo also virop ze sinn.