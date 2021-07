Den US-President huet säi russeschen Homolog op en Neits opgefuerdert, eppes géint d'Cyberattacken z'ënnerhuelen, a mat Konsequenze gedreet.

Wéi d'Wäisst Haus matdeelt, huet de Biden e Freideg per Telefon mam Putin iwwer Ransomware-Attacke géint d'USA an aner Länner geschwat, déi stänneg weider géinge goen an déi vu Kriminelle géingen ausgoen, déi sech a Russland ophalen.

An de leschte Méint waren d'USA e puer Mol Affer vu grousser Hackerattacke mat Erpressungstrojaner ginn, déi ënnert anerem eng Gaspipeline an iwwer 15 Honnert Betriber blockéiert hunn.

Den US-President huet wéi gesot Konsequenzen an Aussiicht gestallt, ouni awer Detailer ze nennen.